قتلوه خنقاً بكيس نايلون .. تفاصيل جديدة عن حادثة اغتيال المحامي علي الحمامي

2021/01/08 | 17:16 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

كشفت غرفة محامي ذي قار، اليوم الجمعة، تفاصيل جديدة عن حادثة اغتيال المحامي علي الحمامي، في قضاء الشطرة.

وقالت الغرفة في بيان، تلقى "ناس" نسخة منه (8 كانون الثاني 2021): "تستنكر غرفه محامو قضاء الرفاعي الحادث البشع والإجرامي بقتل المحامي علي الحمامي منتدب غرفة محامو الشطره داخل منزله الذي طالته يد الغدر الجبانة بالسطو على بيته وقتله خنقا، بعد تكتيف يديه ورجليه بواسطة جامعات حديدية وتكميمه بلاصق واكياس من النايلون".

وأضافت، "جريمة جبانة تحتم على الاجهزة الامنية اتخاذ كافة الاجراءات من اجل الاسراع بكشف ملابساتها وتفاصيلها".

بدورها، استنكرت نقابة المحامين، حادثة الاغتيال، وطالبت بسرعة الكشف عن مرتكبي تلك الجريمة.

وقالت في بيان، تلقى "ناس" نسخة منه (8 كانون الثاني 2021) إن "نقابة المحامين العراقيين و بشدة حادثة الإغتيال الجبانة التي تعرض لها زميلنا المحامي ( علي الحمامي ) رئيس هيئة الإنتداب في غرفة محامي الشطرة، بعد أن وجد مقتولاً في منزله دون معرفة الأسباب لحد الآن".

وأضافت، "بهذا الصدد فإن النقابة ستتابع الموضوع فوراً، للوصول إلى أسباب الإغتيال و ملاحقة المتهمين، و التعاون مع الجهات الأمنية و التحقيقية لينال المجرمون جزاءهم العادل".

وتابعت"نتقدم بخالص التعازي و المواساة إلى زملائنا المحامين و إلى غرفة محامي الشطرة و محامي ذي قار، و نرفع أجل التعازي إلى عائلة الفقيد و محبيه، مع الدعاء بالرحمة و الغفران لروح فقيدنا".

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