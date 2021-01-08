2021/01/08 | 17:16 - المصدر: سفن سكاي

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

نفت اللجنة المالية النيابية، يوم الجمعة، وجود درجات وظيفية في مشروع قانون الموازنة العامة للعام 2021.

وقال عضو اللجنة عبد الهادي السعداوي في تصريحات تابعتها 7sky، إن “الحديث عن وجود 300 الف درجة وظيفية مبهمة في مشروع قانون الموازنة غير صحيح”، مؤكدا إن “الموازنة لم تتضمن ذلك وما ينشر عار عن الصحة”.

وأضاف إن “الحكومة أوقفت التعيينات في مشروع قانون الموازنة لسد العجز المالي ومعالجة الأزمة المالية في البلاد”.

ويعتزم مجلس النواب العراقي غدا السبت الشروع بقراءة الموازنة العامة لسنة 2021 قراءة اولى تمهيدا لقراءة ثانية ومن ثم تمرير القانون.

هناك تفاصيل اخرى بخصوص المالية النيابية تنفي وجود درجات وظيفية في موازنة 2021 7 SKY TV.

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