كورونا العراق: الشفاء يقفز فوق 553 الفاً في 24 ساعة.. الإصابات والوفيات يواصلان “الانخفاض المستمر”

2021/01/08 | 17:18 - المصدر: يس عراق

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2021-01-08

يس عراق – بغداد

الموقف الوبائي اليومي لجائحة كورونا في العراق ليوم الجمعة الموافق ٨ كانون الثاني ٢٠٢١

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