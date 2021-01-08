الصحة العراقية تسجل 669 إصابة جديدة بفيروس كورونا- عاجل

2021/01/08 | 17:18 - المصدر: بغداد اليوم

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الصحة العراقية تسجل 669 إصابة جديدة بفيروس كورونا

الصحة تعلن تماثل 1898 حالة للشفاء من كورونا

الصحة تسجل 8 وفيات جديدة بفيروس كورونا في عموم محافظات البلاد

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