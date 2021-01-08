2021/01/08 | 17:18 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

اعلن علاء معن، اليوم الجمعةـ امين بغداد انطلاق الحملة الكبرى لاكساء شوارع العاصمة ومحلاتها السكنية .جاء ذلك، وفقا لبيان نشرته الامانة "خلال جولة ميدانية لامين بغداد اطلع خلالها على المرحلة الاولى لحملة الاكساء التي انطلقت من المقطع الممتد من ساحة التحرير لغاية الخلاني وستشمل باقي مناطق العاصمة".ونقل البيان عن امين بغداد قوله ان "المواطن البغدادي سيلاحظ تطوراً كبيراً في واقع العاصمة بعد انطلاق مشروع نهضة بغداد الذي يشرف على تنفيذه رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي ".واشار الى ان "المشروع يتضمن حملة كبرى لاكساء اغلب شوارع العاصمة ومناطقها السكنية بدءاً بالمناطق ذات الاولوية وتستمر لباقي المناطق".وتابع البيان ان " امين بغداد اوعز باستعمال المواصفات الفنية العالية والدقيقة باعمال الاكساء واعادة تخطيط الشوارع والاهتمام بمشبكات الامطار وتنفيذ حملة لتنظيفها باستمرار ".ودعا امين بغداد اصحاب المحال التجارية في الشوارع المحيطة بساحة التحرير بعدم التجاوز على الارصفة والتعاون مع ملاكات امانة بغداد بغية اظهار المنطقة بالشكل الذي يليق بمركز العاصمة".

امانة بغدادالمديرية العامة للعلاقات والاعلام

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (حملة لإكساء شوارع بغداد ومحلاتها السكنية) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (حملة لإكساء شوارع بغداد ومحلاتها السكنية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).