محافظ البصرة يفتتح شارع الشهيد ابو مهدي المهندس تزامناً مع الذكرى السنوية الاولى لاستشهاد قادة النصر

2021/01/08 | 17:18 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- البصرة / نينا / افتتح محافظ البصرة اسعد عبد الامير العيداني اليوم الجمعة شارع الشهيد ابو مهدي المهندس، الذي يربط قضاء شط العرب بمركز محافظة البصرة ، تزامناً مع الذكرى السنوية الاولى لاستشهاد قادة النصر بحضور رئيس هيئة الحشد الشعبي فالح الفياض .وقال العيداني خلال افتتاح الشارع :" ان المشروع سيخدم قضاء شط العرب كونه يربط ما بين الجسر المعلق والطريق الستراتيجي المؤدي إلى منفذ الشلامجة الحدودي".وشهدت محافظة البصرة ظهر اليوم انطلاق المهرجان المركزي لاحياء الذكرى الاولى لاستشهاد قادة النصر ، بحضور رئيس هيئة الحشد الشعبي فالح الفياض ومحافظ البصرة ونواب ومسؤولين حكوميين وممثلين عن الجمهورية الاسلامية الايرانية ورجال دين وشيوخ عشائر وجمع غفير من المواطنين./ انتهى

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