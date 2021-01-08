تسجيل 1898 حالة شفاء و669 اصابة جديدة بكورونا في عموم العراق

2021/01/08 | 17:18 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا / اعلنت وزارة الصحة والبيئة عن تسجيل 669 اصابة جديدة بفيروس كورونا و 1898حالة شفاء و8 حالات وفاء في عموم مناطق العراق ، خلال الاربع والعشرين ساعة الماضية ./ انتهى8

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