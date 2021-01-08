شاهد.. الكشف عن سبب استهداف قادة النصر وكيفية الرد

2021/01/08 | 17:18 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عقدت في مدينة البصرة جنوبي العراق، مراسم احياء الذكرى السنوية الاولى، لاستشهاد قادة النصر الفريق قاسم سليماني وابو مهدي المهندس ورفاقهما، بحضور حشد ك...

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