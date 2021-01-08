ضبط عجلات دون الموديل في أم قصر الأوسط

2021/01/08 | 17:22 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ تمكنت هيأة المنافذ الحدودية منفذ ميناء ام قصر الأوسط في محافظة البصرة، الجمعة، من ضبط حاويتين حجم 40 قدم تحتويان على عجلات دون الموديل لا يسمح باستيرادها التزاما بالضوابط والتعليمات النافذة.وذكرت الهيأة في بيان، “الايام نيوز” ان “عملية الضبط تمت داخل الحرم الكمركي بعد ورود معلومات من مكتب المخابرات الوطني العراقي، شكلت لجنة […]

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