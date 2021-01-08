"ترامب الأخرق" أحرق مستقبله السياسي تماماً

2021/01/08 | 17:23 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم: د.رعد هادي جبارة

لم يعد امام دونالد ترامب [بعد المصادقة

على انتخاب الرئيس الجديد جو بايدن في

الكونغرس بمجلسيه؛ النواب والشيوخ] سوى

التلويح بالراية البيضاء بل ورفع كلتا

يديه الى اعلى ما يمكنه ل

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