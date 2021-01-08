50 ألف دولار مكافأة مقابل معلومات بشأن “قنابل الكونغرس”

2021/01/08 | 17:29 - المصدر: عراقي نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ رصد مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي جائزة لمن يدلي بمعلومات عن واضعي القنابل الأنبوبية في واشنطن خلال اقتحام الكونغرس.وقال “إف بي آي”، في بيان نشره عبر موقعه الإلكتروني، إنه يعرض مكافأة تصل إلى 50 ألف دولار لمن يدلي بمعلومات تؤدي إلى تحديد مكان المسؤولين عن وضع القنابل أو توقيفهم أو إثبات إدانتهم.وأوضح أنه قرابة حوالي الساعة الواحدة مساء يوم 6 يناير/كانون الثاني، تلقى العديد من وكالات إنفاذ القانون بلاغات بشأن قنبلة أنبوبية مشتبه فيها بمقر اللجنة الوطنية الجمهورية في العاصمة واشنطن.وأشار البيان إلى ورود بلاغ ثان حوالي الساعة 1:15 مساء اليوم ذاته بشأن قنبلة أنبوبية أخرى مشتبها […]

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