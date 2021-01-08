الصدر: نأمل من عودة العلاقات السعودية القطرية الفائدة على العراق

2021/01/08 | 17:33 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعرب زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، عن امله بان يتمخض عن عودة العلاقات بين السعودية وقطر الفائدة والنفع على البلدين والمنطقة وعلى العراق خاصة.

وقال الصدر في تغريدة على تويتر، نتطلع ان تكون عودة تلك العلاقات بداية لإخراج العراق من الصراعات الطائفية ولإبعاد التدخلات عن الشأن العراقي داعيا من الجميع التعاون بهدف إبعاد الاحتلال والإرهاب عن الدول العربية والإسلامية كافة.

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