الصحة تسجل 669 إصابة جديدة بفيروس كورونا

2021/01/08 | 17:34 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} اعلنت وزارة الصحة تسجيل 669 اصابة جديدة بكورونا

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