2021/01/08 | 17:35 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تعاني الديمقراطية، كنظام حكم، منذ مدة من "مرض غامض".ما حصل في واشنطن، في السادس من يناير الجاري، في محاولة من الرئيس الأميركي دونالد ترامب لمنع الكونغرس من التصديق على انتخاب جو بايدن خلفاً له، ليس سوى عارض حاد من عوارض هذا المرض الفتّاك.

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