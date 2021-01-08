افتتاح شارع الشهيد “ابو مهدي المهندس” في البصرة

2021/01/08 | 17:38 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ إفتتحت الحكومة المحلية في محافظة البصرة، الجمعة.شارع الشهيد ابو مهدي المهندس الرابط بين قضاء شط العرب ومركز مدينة البصرة، بحضور رئيس هيئة الحشد الشعبي فالح الفياض.وقال الفياض في تصريح لعدد من الوسائل الاعلامية، ان “اطلاق اسم (المهندس) على هذا الشارع الذي مر من خلاله جثمان (ابو مهدي المهندس) ما هو الا دلالة […]

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