2021/01/08 | 17:39 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت وزارة الصحة والبيئة الاتحادية يوم الجمعة، عن تماثل 1898 اصابة جديدة بفايروس كورونا المستجد.

وذكرت الوزارة خلال بيان، حصل PUKmedia على نسخة منه: انه تم تسجيل 8 وفيات جديدة بفايروس كورونا، فيما الموقف الوبائي لـ 24 ساعة ماضية كالاتي:

PUKmedia عن اعلام وزارة الصحة

‌

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (العراق يسجل 8 وفيات جديدة بكورونا ) نشر أولاً على موقع (الاتحاد الوطني الكردستاني) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (العراق يسجل 8 وفيات جديدة بكورونا ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الاتحاد الوطني الكردستاني).