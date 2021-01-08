المرآة السوداء.. لماذا المقاومة تسبق السلطة؟ * - رشيد غويلب

2021/01/08 | 17:40 - المصدر: الحوار المتمدن

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#رشيد_غويلب بقلم: أنطونيو نيغري ومايكل هاردتترجمة: رشيد غويلبأنطونيو «طوني» نيغريأنطونيو نيغري، من مواليد 1933، باحث ماركسي واستاذ علوم سياسية إيطالي، وشخصية سياسية.



اتهم بأنه العقل المفكر لمنظمة “الألوية الحمراء” اليسارية المتطرفة.



له العديد من الكتب والبحوث.مايكل هاردتمايكل هاردت، ناقد أدبي وصحفي وبروفيسور وفيلسوف وكاتب أمريكي، ولد في 1960 في بيثيسدا في الولايات المتحدة الأمريكية.

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