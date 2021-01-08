مجلس الهياط والمهايطة - امال قرامي

2021/01/08 | 17:40 - المصدر: الحوار المتمدن

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#امال_قرامي يعرّف الهياط والمهايطة بالصياح والجلبة، وهو سلوك نعاينه في بعض الأفضية العامّة كمدراج الملاعب الرياضية أو الأسواق العمومية وغيرها.غير أنّ المهايطة صارت متفشية في أماكن أخرى يُفترض أن تكون فضاءات السلطة والضبط والصرامة والالتزام بالمعايير الاجتماعية والتربوية كقاعات الدرس، والاجتماعات الرسمية التفاوضية وغيرها بل تفشّى هذا السلوك في البرلمان فصار الهياط والمهايطة سمة لا تفارق أغلب الجلسا ......





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