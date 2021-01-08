السيد خامنئي: إيران لا تتدخل في شؤون العراق ولبنان وسوريا

2021/01/08 | 17:54 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال المرشد الأعلى للثورة الإيرانية،

السيد علي خامنئي، الجمعة، إن بلاده لا

تتدخل في شؤون دول المنطقة، مبيناً أن

الصواريخ الإيرانية قادرة على إسقاط

الطائرات الأمريكية.

وذكر السيد خامنئي في تصريح نقلته

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