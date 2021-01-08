ذي قار.. مسلحون يقتلون رئيس غرفة المحامين في الشطرة

2021/01/08 | 17:54 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أفاد مصدر أمني من محافظة ذي قار، اليوم

الجمعة، بإقدام مسلحين مجهولين على قتل

رئيس غرفة المحامين في الشطرة، علي

الحمامي.

وقال المصدر، إن "مجهولين مسلحين أقدموا

على قتل المحامي علي الحمامي، داخل

منزله

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