المالية النيابية تكشف أبرز المحاور التي تعتزم دراستها بالموازنة

2021/01/08 | 17:59 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [بغداد-اين]كشفت اللجنة المالية النيابية، الجمعة، عن المحاور التي تعتزم دراستها في الموازنة العامة.

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