السهل الرسوبي تحول الى مملحة… سعد السام

2021/01/08 | 18:04 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كتب سعد السام – خبير اقتصاد:

قبل يومين نشرت الصورة ادناه من محافظة ذي قار مع تعليق حول الحال الذي وصل اليه وادي الرافدين.



الذي اثار انتباهي ان اثنين فقط وضعوا لايك.

هذا ما وصل اليه السهل الرسوبي.



صار اربعين سنة اتحدث عن الموضوع ليش اكو واحد حاول ان يفهم ويفكر ويحاول ايجاد حل للمشكلة؟

لا والله الكل مكيف بالخزين الاستراتيجي للثرثار.

مبروك عليكم الخزين.

اصبروا بس خل تجي سنة رطبة شوية اكثر من المعدل اذا ما طلعت المياه الجوفية المصحوبة بمياه السبتك تانك والمجاري داخل بيوتكم تعالوا عتبوني.

السهل تحول الى مملحة

ارض السواد تحولت الى ارض الملح.

قدمت عشرات الأدلة التي تثبت ما اقول ليش اكو واحد ناقش الموضوع؟ لا والله

حبايبي انا باقي لي في هذه الدنيا سنه او الله اعلم يجوز اكثر وانا صار لي ثلاثين سنة خارج العراق وما راح ارجع.

زين انتم ما تفكرون بمستقبل أبناءكم وأحفادكم ؟

من يخلص النفط شراح ياكلون ؟

وعدد السكان راح يصير بذاك الزمان ثمانين مليون؟

الو يا ناس يا عالم ياهو !

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