كردستان: ملتزمون بنتائج الاتفاق مع الحكومة الاتحادية

2021/01/08 | 18:05 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أربيل- واع- سوما الجاف

أكد المتحدث باسم حكومة إقليم كردستان جوتيار عادل، اليوم الجمعة، أن حكومة الإقليم ملتزمة بنتائج الاتفاق مع الحكومة الاتحادية.

وقال عادل لوكالة الأنباء العراقية (واع) إنه "ومنذ تشكيل الحكومة بدأت اللجان الفرعية والفنية مهمتها بتدقيق الواردات في الإقليم وفق ديوان الرقابة الفيدرالي والاتحادي وبالتنسيق مع ديوان الرقابة في الإقليم"، لافتاً إلى أن "التعاون المشترك موجود ،وعمل اللجان مستمر والزيارات متبادلة، وأن هناك لجاناً عالية المستوى زارت مؤخراً بغداد لغرض تطبيق وتحقيق الاتفاق بين الطرفين".

وأضاف أنه "وخلال زيارة نائب رئيس حكومة الإقليم قوباد طالباني الأخيرة إلى بغداد تم الاتفاق على شروط تطبيق وتنفيذ الموازنة، وتسليم 250 برميلاً يومياً، ولا يوجد أي إشكالية بهذا الموضوع"، مبيناً أن "هناك تحدٍ كبير بموضوع قانون الموازنة ،الذي يتمنى الجميع أن يمرر كما هو".

وأكد أن "الإقليم أبدى التزامة الكامل بالدستور والاتفاق على حصة الإقليم وفقرات تنفيذها في ما يخص الموازنة الاتحادية، ولم تبق هنالك أي حجة، وأؤكد الالتزام بالاتفاق بين الحكومة الاتحادية والإقليم".

وأشار عادل إلى أن "حكومة الإقليم تلتزم بأي آلية أو اتفاق بشأن المنافذ الحدودية في إطار الدستور "، منوهاً بأنه "في الدستور تكون المنافذ الحدودية فيها سلطات مشتركة لحكومة الإقليم والحكومة الاتحادية ،والإقليم سيرحب بأي آلية أو اتفاق بهذا الخصوص يكون ضمن إطار الدستور ويلتزم بها".

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