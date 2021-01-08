طبيب صيني يفجر مفاجأة حول لقاح

2021/01/08 | 18:05 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أثار خبير لقاحات صيني جدل كبير بعد تدوينة له عن سلامة لقاح لفيروس كورونا المستجد من إنتاج شركة حكومية صينية والآثار الجانبية الخطيرة المسجلة حتى الآن لمن أخدوا اللقاح.

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