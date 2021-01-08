2021/01/08 | 18:05 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية: الفرات نيوز} أعلنت وزارة الداخلية السعودية عن إعادة فتح جميع المنافذ البرية والبحرية والجوية للمملكة ورفع تعليق الرحلات الدولية بشكل كامل مع السماح للمواطنين بالسفر اعتبارا من 31 مارس 2021.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (السعودية تعيد فتح جميع منافذها ابتداء من هذا التاريخ) نشر أولاً على موقع (الفرات نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (السعودية تعيد فتح جميع منافذها ابتداء من هذا التاريخ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الفرات نيوز).