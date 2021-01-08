قرعة كأس إسبانيا.. برشلونة يواجه قاهر أتلتيكو مدريد

2021/01/08 | 18:05 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية: الفرات نيوز} أقيمت ظهر اليوم الجمعة، مراسم سحب قرعة دور الـ32 من مسابقة كأس ملك إسبانيا، في مقر الاتحاد الإسباني لكرة القدم.

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