ارتفاع نسبة الشفاء من

2021/01/08 | 18:05 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: أعلنت وزارة الصحة العراقية عن تسجيل 669 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع مجمل الحالات إلى 601424 إصابة.وبلغ إجمالي الوفيات 12877 حالة وفاة، بعد تسجيل 8 حالات جديدة، بحسب بيان "الصحة"، اليوم الجمعة.وارتفعت نسبة الشفاء من المرض إلى 92 …

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