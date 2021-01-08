الأسهم الأمريكية ترتفع لمستويات قياسية بالمستهل بعد تقرير الوظائف

2021/01/08 | 18:05 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: ارتفعت مؤشرات الأسهم الأمريكية لمستويات قياسية جديدة في مستهل تعاملات اليوم الجمعة، رغم تقرير الوظائف المخيب للآمال.

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