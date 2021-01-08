العتبة الحسينية تفتتح مستشفى الشفاء الـ 15 في سهل نينوى

2021/01/08 | 18:05 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/بغداد..

افتتحت العتبة الحسينية المقدسة مستشفى الشفاء الـ 15 في سهل نينوى بسعة ١٢٠ سريرا ضمن سلسلة المراكز التي تشيدها في جميع المحافظات.

وقال رئيس قسم المشاريع الهندسية في العتبة حسين رضا لـ /المعلومة/ ان “مستشفى الشفاء ال١٥ افتتح بعد أن أكملته كوادر العتبة الحسينية وبسعة ١٢٠ سريرا وتم تسليمه الى دائرة صحة نينوى لتقديم خدماته الطبية المجانية للمواطنين”.

وأضاف رضا أن “المستشفى يضم ثلاث ردهات واحدة خصصت للرجال وأخرى للنساء والثالثة ضمت العيادات الاستشارية وصالة العمليات، وتضم كل ردهة عددا من أسرة العناية المركزة واسرة لغسيل الكلى، بالاضافة الى صالة للولادة الطبيعية وأخرى للولادات القيصرية مع ردهات الإفاقة المخصصة لصالات العمليات”.

واشار الى ان “المستشفى مزود بمنظومة اوكسجين مركزية وستة غازات طبية مخصصة لصالات العمليات مع خزان اوكسجين سائل سعة ١٠ طن”.انتهى 25

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