التطبيعية تكشف هوية مدرب المنتخب الاولمبي

2021/01/08 | 18:05 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/بغداد..

كشفت الهيأة التطبيعية للاتحاد العراقي بكرة القدم، عن هوية مدرب المنتخب الاولمبي.

وذكرت الهيأة في بيان تلقته وكالة/ المعلومة/ ان “اللجنة الفنية والتطوير في الهيأة التطبيعية، عقدت برئاسة شامل كامل والدكتور وسام نجيب، اجتماعا موسعا مع اللجنة الفنية والتطوير في الاتحاد الاسيوي، برئاسة المدير الفني للاتحاد الاسيوي، ويم، وذلك عبر دائرة ( google meet )”.

واضافت “استعرض شامل عمل اللجنة الفنية في الفترة التي مضت بما فيها العمل بالضوابط والمشاريع والتعليمات الخاصة بالاتحاد الاسيوي، إضافة الى استعراض المنجزات التي تحققت، مثل هيكلة اللجنة الفنية والتطوير، وضوابط وتعليمات اختيار المدير الفني للاتحادات الفرعية، وضوابط اختيار مدربي الفئات العمرية، ومشروع اختيار اللاعب الموهوب والمحلل الفني واهميته، اضافة الى اجراءات ترخيص الاكاديميات”.

وقالَ كامل في بيان للتطبيعية ان “اللجنة الفنية والتطوير، وبكامل اعضائها، تعمل من اجل افتتاح قريب لمشروع مراكز الموهبة الرياضية، وخاصةً اتفاق التوأمة مع مشروع اسباير في قطر “.

وأعلنَ كامل، في الاجتماع، اسم المدير الفني للاتحاد العراقي “الهولندي (فان ستا) الذي سيباشر عمله في بداية شهر شباط المقبل، وكذلك استقدام مدير فني لمراكز الموهبة الرياضية.



أما مدرب المنتخب الاولمبي فإن اللجنة الفنية والتطوير رفعت توصية بأن يكون المدرب اجنبي الجنسية”.



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