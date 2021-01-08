وفاة واصابة 4 من منتسبي القوات الامنية بحادث سير غربي الرمادي 

2021/01/08 | 18:12 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/ الانبار..

افاد مصدر امني في قيادة عمليات محافظة الانبار ، الجمعة، عن وفاة واصابة 4 من منتسبي القوات الامنية بحادث سير غربي مدينة الرمادي .

وقال المصدر في تصريح لـ/ المعلومة/ ان ” عجلة عسكرية تقل 4 من منتسبي القوات الامنية انقبلت اثناء سيرها على الطريق الدولي السريع شرق قضاء الرطبة غربي مدينة الرمادي، ما ادى الى وفاة جندي واصابة ثلاثة اخرين بجروح بليغة تم نقلهم الى احدى المستشفيات القريبة من مكان الحادث لتلقي العلاج الازم “.

وأضاف المصدر الذي فضل عدم الكشف عن هويته ان” الدلائل الاولية للحادث تشير الى ان سائق العجلة كان يسير بسرعة عالية افقدته السيطرة على عجلته الشخصية ما ادى الى انقلابها نافيا ان يكون الحادث بفعل انفجار عبوة ناسفة او عمل ارهابي “.

يذكر ان الطريق الرابط بين مدينة الرمادي والمناطق الغربية والذي يطلق عليه طريق الموت شهد عشرات الحوادث المرورية خلال العام الماضي “.



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