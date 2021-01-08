السعودية: فتح منافذنا ورفع تعليق رحلات الطيران الدولية بشكل كامل في 31 مارس المقبل

2021/01/08 | 18:14 - المصدر: عراقي نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ أعلنت وزارة الداخلية السعودية عن إعادة فتح جميع المنافذ البرية والبحرية والجوية للمملكة ورفع تعليق الرحلات الدولية بشكل كامل مع السماح للمواطنين بالسفر اعتبارا من 31 مارس 2021.قال مصدر مسؤول في وزارة الداخلية، في بيان نقلته وكالة “واس” السعودية الرسمية، إنه سيتم ابتداء من يوم 31 مارس 2021 “السماح للمواطنين بالسفر إلى خارج المملكة والعودة إليها”، و”رفع تعليق رحلات الطيران الدولية بشكل كامل”، إضافة إلى “فتح المنافذ البرية والبحرية والجوية بشكل كامل”.وذكر المصدر: “يكون تنفيذ ما ورد أعلاه وفقا للإجراءات والاحترازات التي تضعها اللجنة المعنية باتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية اللازمة لمنع تفشي فيروس كورونا في المملكة بالتنسيق […]

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