محو الذاكرة التاريخية - مصعب قاسم عزاوي

2021/01/08 | 18:15 - المصدر: الحوار المتمدن

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#مصعب_قاسم_عزاوي حوار أجراه فريق دار الأكاديمية للطباعة والنشر والتوزيع مع مصعب قاسم عزاوي.



فريق دار الأكاديمية: هل تعتقد بأن النظم الاستبدادية تعمل بشكل منظم لمحو الذاكرة التاريخية وإعادة كتابة التاريخ بشكل مزور في غالب الأحيان؟مصعب قاسم عزاوي: إن العمل المنظم لمأسسة فقدان الذاكرة التاريخية وتشويه حقائق التاريخ هو أحد أهم ركائز جهاز الدعاية السوداء (البروباغندا) الذي يمثل العصب المحرك للحفاظ على ه ......





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