السعودية تحدد موعداً لفتح منافذها البرية والبحرية والجوية

2021/01/08 | 18:17 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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أعلنت وزارة الداخلية السعودية عن إعادة فتح جميع المنافذ البرية والبحرية والجوية للمملكة ورفع تعليق الرحلات الدولية بشكل كامل مع السماح للمواطنين بالسفر اعتبارا من 31 مارس 2021.

قال مصدر مسؤول في وزارة الداخلية، في بيان نقلته وكالة “واس” السعودية الرسمية، إنه سيتم ابتداء من يوم 31 مارس 2021 “السماح للمواطنين بالسفر إلى خارج المملكة والعودة إليها”، و”رفع تعليق رحلات الطيران الدولية بشكل كامل”، إضافة إلى “فتح المنافذ البرية والبحرية والجوية بشكل كامل”.

وذكر المصدر: “يكون تنفيذ ما ورد أعلاه وفقا للإجراءات والاحترازات التي تضعها اللجنة المعنية باتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية اللازمة لمنع تفشي فيروس كورونا في المملكة بالتنسيق مع الجهات المعنية”.

وأوضح أن هذا القرار تم اتخاذه نظرا لاستمرار جائحة فيروس كورونا المستجد “وما تشهده كثير من دول العالم من موجة ثانية لهذه الجائحة مصحوبة بظهور سلالات جديدة متحورة من الفيروس أسرع في معدلات الانتشار، ولانخفاض حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد في المملكة خلال الفترة الحالية… وحرصا على الحفاظ على سلامة المواطنين وصحتهم، والإبقاء على الإصابة المنخفضة بالمملكة، وأهمية اكتمال وصول الكميات المطلوبة من اللقاح خلال الفترة القادمة وتوزيعه على مناطق المملكة لتحصين الفئات الأكثر عرضة لحدوث مضاعفات خطيرة جراء الإصابة بالمرض”.

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