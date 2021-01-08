الخبراء التكتيكية توضح بشأن ألوان الدخان الاستعراضي: ما علاقة العلم الإيراني؟

2021/01/08 | 18:18 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

علقت خلية الخبراء التكتيكية، اليوم الجمعة، على الجدل الدائر، بشأن طبيعة استخدام الألوان خلال استعراض عيد الجيش.

وقالت الخلية، في إيضاح تابعه "ناس" (8 كانون الثاني 2021): "انتشرت إشاعة بعد استعراض مئوية الجيش العراقي مفادها إنَّ الوان الدخان الاستعراضي كانت تحمل رمزية العلم الايراني! وتم التروّيج لها من اطراف عامدة مغرضة حاقدة أو غير عامدة غافلة".

وأضافت، "نشدد أن استعراض الدخان لا ربط له بالعلم الايراني ولا يراد به رمزية مقصودة، وقد نفذ الاستعراض عناصر من القوات الخاصة العراقية تحملهم طائرات Mi-17SH التابعة للسرب الخامس عشر في طيران الجيش العراقي وهما صنفان لا غبار على انتمائهما الوطني العالي".

وأشارت إلى أن "الوان الدخان في الاستعراض المروحي بالعادة لا يراد منها رسم العلم، ففعاليات رسم العلم تكون بالطائرات المقاتلة الاسرع وليس بالمروحيات، أما اختيار الالوان فهو للاغراض الاستعراضية فقط وقد تم استخدام الوان مختلفة في استعراضات سابقة كاستعراض يوم النصر العراقي عام 2017 بالالوان (الاصفر، الاحمر، الاخضر)".

وتابعت، أن "الألوان من الجانب العسكري لها رمزية اخرى بعيدة عن افكار و تخيلات البعض، فمثلاً في بعض الاحيان يرمز اللون الأحمر لقطعات العدو!، والأخضر لحقول الألغام! و بعض الأحيان يرمز اللون الاحمر للجبل والاخضر للسهل و الأبيض وادٍ".





ولفتت إلى أن "الالوان من منظور الشخص العسكري هو ألوان علم القوة البرية".





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