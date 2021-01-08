ارتفاع اسعار النفط الى 55 دولارا

2021/01/08 | 18:20 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد /نينا / سجلت اسعار النفط ارتفاعا، الجمعة، حيث بلغ سعر برميل خام برنت 55 دولارا في ظل انتعاش الامل بعودة التعافي الاقتصادي تزامنا مع التحكم في الوباء عبر التلقيح وعودة الانضباط الى "اوبك".ويعتبر هذا الارتفاع الاول من نوعه منذ يوم 26 شباط الماضي./انتهى8

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