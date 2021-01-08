2021/01/08 | 18:25 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تجاوزت حصيلة الوفيات اليومية في

الولايات المتحدة بفيروس كورونا، خلال

الـ24 ساعة الماضية 4 آلاف حالة للمرة

الأولى منذ بداية تفشي الوباء.

ووفقا لآخر أرقام وبيانات جامعة "جونز

هوبكنز"، الصادرة اليوم الج

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