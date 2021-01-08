أمين بغداد يعلن انطلاق حملة واسعة لإكساء شوارع العاصمة

2021/01/08 | 18:26 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد أطلقت أمانة بغداد، الجمعة، حملة واسعة لاكساء شوارع العاصمة ومحلاتها السكنية، مؤكدة أن المواطن سيلاحظ تطوراً كبيراً بعد هذه الخطوة. وذكر بيان للامانة تلقى “النور نيوز” نسخة منه، أن “امينها المعمار علاء معن وخلال جولة ميدانية اطلع على المرحلة الاولى لحملة الاكساء التي انطلقت من المقطع الممتد من ساحة التحرير لغاية الخلاني …

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