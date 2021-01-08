القيمة السوقية لـ

2021/01/08 | 18:28 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: ارتفع سهم تسلا بأكثر من 5 بالمائة خلال تعاملات اليوم الجمعة، لتتجاوز القيمة السوقية للشركة مستوى 800 مليار دولار.

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