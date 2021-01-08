اشتباك داخل منزل في الأعظمية ينتهي باعتقال لص

2021/01/08 | 18:36 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الترا عراق - فريق التحرير

أعلنت وزارة الداخلية، الجمعة، إحباط عملية سطو على منزل في منطقة الأعظمية، شمالي العاصمة بغداد.

وذكرت وزارة الداخلية في بيان، 8 كانون الثاني/يناير، أنّ "مفارز مكتب الأعظمية في مديرية مكافحة إجرام بغداد التابعة إلى وكالة الوزارة لشؤون الشرطة قد تمكنت من إلقاء القبض على متهم أثناء قيامه بالسطو المسلح على دار والاشتباك مع المجنى عليه صاحب الدار وطعنه مع ابنته بواسطة آلة حادة (سكين)".

وأضاف البيان، أنّ أحد المواطنين استنجد بقوة من مكافحة الإجرام وقد تمكنت من اعتقال الجاني متلبسًا بالجريمة، وضبط سلاح الجريمة معه، و"قد تم اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المتهم وفق المادة 443 ق.ع".

كما أشار البيان، إلى أنّ قوة من مكتب الدورة لمكافحة الإجرام اعتقلت متهمًا بسرقة مبلغ 5 الآف دولار أمريكي مع 250 ألف دينار عراقي من أحد الأشخاص في منطقة الدورة ببغداد.

وأوضح البيان، أنّ المتهم أحيل إلى الجهات المختصة وفق وفق أحكام المادة 442 ق.ع عن جريمة السرقة.

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