وزير الداخلية مهنئا رجال الشرطة: تسعة وتسعون عاماً من العطاء

2021/01/08 | 18:36 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أسعار النفط ترتفع إلى 55 دولار للبرميل لأول مرة منذ 10 أشهرسجلت أسعار النفط ارتفاعا، الجمعة، حيث بلغ سعر برميل خام برنت 55 دولارا في ظل انتعاش الأمل بعودة التعافي الاقتصادي تزامنا مع التحكم في الوباء عبر التلقيح وعودة الانضباط إلى "اوبك".

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