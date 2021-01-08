القيمة السوقية لـ”تسلا” تتجاوز 800 مليار دولار للمرة الأولى

2021/01/08 | 18:39 - المصدر: يس عراق

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ارتفع سهم تسلا بأكثر من 5 بالمائة خلال تعاملات اليوم الجمعة، لتتجاوز القيمة السوقية للشركة مستوى 800 مليار دولار.

وتجاوزت القيمة السوقية لشركة تسلا نظيرتها فيسبوك، لتصبح خامس أكبر الشركات الأمريكية.

وبحلول الساعة 3:00 مساءً بتوقيت جرينتش، ارتفع سهم تسلا بنحو 5.7 بالمائة إلى 862.8 دولار، لتصل القيمة السوقية إلى 818 مليار دولار.

وبعد مكاسب حوالي 740 بالمائة في العام الماضي، حقق سهم أكبر شركة لصناعة السيارات في العالم ارتفاعاً بنحو 22 بالمائة في 2021.

ودفعت المكاسب القوية مؤسس تسلا “إيلون موسك” ليصبح أغنى رجل في العالم متجاوزاً “جيف بيزوس”.

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