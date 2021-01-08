شرطة ذي قار تعلن القبض على 3 مطلوبين في قضاء الغراف

2021/01/08 | 18:45 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ ذي قار اعلنت شرطة ذي قار، الجمعة، القبض على ثلاثة مطلوبين للقضاء في قضاء الغراف.وقال اعلام الشرطة في بيان تلقى “النور نيوز” نخة منه، انه “الشرطة تمكنت من القاء القبض على كل من المتهم (ج .م .م) تولد 1964 يسكن الغراف والمتهم (ع .ج .م) تولد 2003 يسكن …

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