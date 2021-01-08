الامام الخامنئي يوجه الشكر الى الشعب العراقي

2021/01/08 | 18:47 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ وجه الامام السيد علي الخامنئي، اليوم الجمعة، الشكر الى الشعب العراقي.وقال الامام الخامنئي “اشكر من اعماق القلب جميع الاخوة والاخوات في العراق الذين شاركوا في هذا التجمع الحاشد والرائع في بغداد وبعض المدن العراقية الاخرى لتكريم واحياء ذكرى الشهيد ابو مهدي المهندس القائد العراقي البارز، والشهيد سليماني ضيف الشعب العراقي العزيز”.

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