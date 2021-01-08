القبض على وزير زراعة “داعش” في محافظة الأنبار

2021/01/08 | 18:48 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اعلنت وزارة الداخلية، اليوم الجمعة، عن القاء القبض على مايسمى وزير الزراعة في داعش بمحافظة الأنبار.

وقال بيان للوزارة تلقت “تقدم” نسخة منه، انه “بجهود متميزة ومتابعة ميدانية مستمرة، تمكنت قوة مشتركة من فرقة الرد السريع ووكالة الاستخبارات في وزارة الداخلية، من القاء القبض على مايسمى وزير الزراعة في عصابات داعـش الإرهابية وثلاثة من مرافقيه”.

واضافت ان “عملية القبض جاءت في قضاء القائم بمحافظة الأنبار، بعد تشكيل فريق عمل مختص”.

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