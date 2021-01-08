القبض على ثلاثة مطلوبين قضائيا في ذي قار

2021/01/08 | 18:48 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اعلنت شرطة ذي قار، اليوم الجمعة، القبض على ثلاثة مطلوبين للقضاء في قضاء الغراف بالمحافظة.

وقال اعلام الشرطة في بيان تلقت “تقدم” نسخة منه، انه “الشرطة تمكنت من القاء القبض على كل من المتهم (ج .



م .



م) تولد 1964 يسكن الغراف والمتهم (ع .



ج .



م) تولد 2003 يسكن الغراف والمتهم (م .



ج .م)، تولد 2002 يسكن الغراف والصادر بحقهم امر قبض قضائي وفق المادة 229 من قانون العقوبات العراقي”.

واوضح البيان، ان “المتهمين اتخذت بحقهم كافة الاجراءات القانونية اللازمة” .

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