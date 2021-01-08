الغانمي يهنئ بذكرى تأسيس الشرطة العراقية

2021/01/08 | 18:49 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

هنأ وزير الداخلية عثمان الغانمي، اليوم الجمعة، منتسبي الوزارة، بذكرى تأسيس الشرطة العراقية.

وقال الغانمي في بيان تلقى "ناس" نسخة منه (8 كانون الثاني 2021): "رجال العراق الاقوياء، هم سور الوطن ودرعه المتين، بدمائهم سطروا اروع قصص البطولات والتضحية، فوجودهم ينبت بداخل النفوس الطمأنينه ..



تسعة وتسعون عاماً وهم يحملون على اكتافهم هموم المواطنين، تسعة وتسعون عاماً من العطاء، رجالٌ سهروا من اجل ارساء الأمن، كل عام وانتم شجعان العراق الاوفياء ولا يزحزح عزيمتكم وهمتكم إي عدوان".

وأضاف، "أتقدم بخالص التهاني لكل منسوبي وزارة الداخلية من ضباط ومنتسبين وموظفين، بذكرى تأسيس هذا الصرح المتين، تحية حب لكل عينً ساهرة، ولكل جريح، حماكم الله اينما كنتم واينما حللتم ..



والرحمة والغفران لكل شهيد قدم حياته فداءً للوطن لم ننساكم فأنتم بقلوبنا مهما حيينا".

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