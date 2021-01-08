2021/01/08 | 18:49 - المصدر: سفن سكاي

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اعلنت وزارة الداخلية العراقية، يوم الجمعة، عن القبض على ما يسمى “وزير الزراعة” في تنطيم داعش بعملية في محافظة الأنبار.

وقالت الوزارة في بيان تلقته 7sky، إنه “بجهود متميزة ومتابعة ميدانية مستمرة، تمكنت قوة مشتركة من فرقة الرد السريع ووكالة الاستخبارات في وزارة الداخلية، من القاء القبض على مايسمى وزير الزراعة في عصابات داعـش الإرهابية وثلاثة من مرافقيه”.

واوضحت أن “عملية القبض في قضاء القائم بمحافظة الأنبار، جاءت بعد تشكيل فريق عمل مختص”.

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الداخلية العراقية تطيح بـ”وزير زراعة داعش” في الانبار 7 SKY TV.

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