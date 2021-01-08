القبض على وزير الزراعة بـ'داعش' في الأنبار

2021/01/08 | 18:51 - المصدر: السومرية نيوز

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اعلنت وزارة الداخلية، الجمعة، القبض على مايسمى بـ"وزير الزراعة في داعش" بمحافظة الأنبار .

وقال بيان للوزارة تلقته السومرية نيوز، انه "بجهود متميزة ومتابعة ميدانية مستمرة، تمكنت قوة مشتركة من فرقة الرد السريع ووكالة الاستخبارات في وزارة الداخلية، من القاء القبض على مايسمى وزير الزراعة في عصابات داعـش الإرهابية وثلاثة من مرافقيه".

واشار البيان الى ان "عملية القبض حصلت في قضاء القائم بمحافظة الأنبار، بعد تشكيل فريق عمل مختص".

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