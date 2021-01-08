  الطائرات المسيرة تكشف 38 غالون مفخخ بمادة السيفور بالانبار    

2021/01/08 | 18:52 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/ الانبار.

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افاد مصدر امني في مديرية الاستخبارات العسكرية ،الجمعة، بان مفرزة الطائرات المسيرة ساهمت في ضبط 38 غالون مفخخة بمادة السيفور شديدة الانفجار بعملية امنية استباقية غربي مدينة الرمادي .

وقال المصدر في تصريح لـ/المعلومة/ ان ” قوة امنية من مفارز شعبة الاستخبارات العسكرية وبالتنسيق مع بقية القطعات العسكرية نفذت وبدعم من مفرزة الطائرات المسيرة حملة تفيش استهدفت صحراء قضاء حديثة غربي الانبار، تمكنت من خلالها من ضبط 38عبوة ناسفة معبأة بمادتي السيفور شديدة الانفجار سعة 10 لتر “.

واضاف المصدر الذي فضل عدم الكشف عن هويته ان” القوات الامنية ضبط ايضا 24 مسطرة تفجير وقنبرة مدفع 155 ، مبينا ان” الاسلحة المضبوطة من مخلفات ارهابي داعش ابان سيطرته على معظم المناطق الغربية موضحا ان” فرقة معالجة المتفجرات ابطلت مفعول المواد المضبوطة دون وقوع أي اصابات “.

، مبينا ان” معلومات استخباراتية مكنت القوات الامنية من العثور على العبوات الناسفة وابطال مفعولها “.



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